金門縣府徵用金酒公司生產防疫酒精10萬瓶，今天啟動第2波的機關學校及觀光業發放作業。（李金生攝）

楊鎮浯縣長強調，大家齊心建立複合式防疫網，疫情緩和後全面搶攻旅遊市場。（李金生攝）

金門旅宿業者全面加強防疫，落實各項消毒工作。（李金生攝）

金門縣府今起免費發送防疫酒精，民宿業者陸續赴民宿協會領取。（李金生攝）

「防疫第一！」楊鎮浯縣長呼籲大家全力以赴。（李金生攝）

新冠肺炎疫情全球燒不停，金門縣府徵用金酒公司生產防疫酒精10萬瓶，第1波免費發送全縣4萬家戶已經完成，今（8）日啟動第2波的機關學校及觀光業發放作業。楊鎮浯縣長下午赴民宿協會督導，強調建立滴水不漏的複合式防疫網，並在疫情結束後全面搶攻旅遊市場。

楊鎮浯強調，縣府在超前部署的規畫下，各項防疫作為均在提供一個讓大家放心、安心的優質旅遊環境，也希望在疫情緩和以後，配合各項旅遊優惠跟推廣活動，盡快讓兩岸遊客回流，再見往日榮景。

以「觀光大縣」為建設目標的金門，目前有民宿396間、房間1947間及旅館21家、房間1352間。在這波疫情的強力衝擊下，出現2003年SARS疫情以來僅見的蕭條景況，縣府日前已成立觀光產業紓困諮詢辦公室，希望協助業者度過難關。

縣府觀光處長丁健剛表示，目前金門還是0確診，楊鎮浯縣長關心觀光業防疫整備，早在1／31就邀請專家指導消毒與防疫要領，並透過線上直播與業者分享，緊接發放防疫酒精給旅館、民宿、計乘車及遊覽車等觀光相關產業使用，期待齊心打贏這場防疫大作戰。

觀光處說明，這波防疫酒精的發放作業，民宿業將由〈金門縣民宿旅遊發展協會〉協助發送給139名會員，非會員的民宿業者則於明（3／9）日上班時間，攜帶合法民宿登記的大、小章至觀光處（金城車站3樓）領取。另烈嶼鄉民宿業者，也將派員跨海發送。其他觀光產業也從明天起展開發放作業，將另行公告周知發放日期及方式。

(中時 )