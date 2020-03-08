有人說，貓比較慵懶，只要有人對牠好，牠就會留下陪伴新主人。近日，英國一隻貓咪在失蹤近十一年後，終於與它的原來主人團聚，被認為是奇蹟般地重逢。

據英國《太陽報》3月7日報導，貓咪米西於2009年4月23日從牠的主人伊芙•麥克唐納（Eve McDonnell）的車上離開。儘管後來經過了搜尋，但伊芙並未發現米西的任何蹤跡。漸漸地，伊芙也放棄了找到牠的希望。

然而，一家動物救助中心卻在近11年後聯繫到了伊芙，稱在距離伊芙家8英里外發現了這只黑白相間的貓咪，這令伊芙大吃一驚。據悉，有居民曾經看到這只貓在街上的垃圾堆附近出現。而在最近，米西被一對名叫薩爾瑪（Salma）和阿裡•薩哈（Ali Shah）的母女發現。她們餵養了米西幾天，並把它送到了西米德蘭茲郡的一家寵物救治中心。

「我曾經幫助找到過很多丟失兩三年的貓咪，但是十一年的實在是難以置信。」救助中心的所有者克雷爾•大衛斯（Clare Davis）表示。很快，救助中心通過貓咪攜帶的微晶片與伊芙•麥克唐納取得了聯繫。與愛貓重聚後，伊芙表示：「我一直都在想著牠，牠是不可取代的，我真的不敢相信有生之年還可以見到牠。」

(中時電子報)