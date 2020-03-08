630隻黑琵，台南就占了1

822隻，「黑琵第二故鄉」稱號當之無愧。（黃永豐提供／莊曜聰台南傳真）

七股頂山一帶近年來成為黑面琵鷺的重要棲息地，雲嘉南濱海國家風景區管理處也設置賞鳥亭供遊客一窺嬌客。（莊曜聰攝）

時序進入3月，春暖花開，去年來台度冬的黑面琵鷺也開始準備北返，台南市素有「黑琵第二故鄉」稱號，以往包括七股黑琵保護區、七股頂山、學甲溼地生態園區、四草野生動物保護區都是賞鳥熱區，近期在以上底點都能看到黑琵出沒，並且換上金黃色的繁殖羽，透過望遠鏡頭觀察，相當醒目，民眾可把握機會賞鳥去。

全球黑面琵鷺數量已經突破4000大關，而根據今年1月下旬公布的「2020黑面琵鷺全球同步普查」資料顯示，台灣共調查到2,630隻黑琵，也是近5年之最，台南地區則有1,822隻，占了將近7成。

近年來受到氣候及食物來源等因素影響，黑面琵鷺開始出現族群遷徙的情形，原本七股主棲地的數量下降，開始往南北移動，最北到雲林的成龍溼地，最南則到高屏溪口，都能見到黑琵的影子，連留鳥的數量也逐漸增加。

台南市生態保育學會理事黃永豐表示，13年前開始就有黑面琵鷺沒有北返的紀錄，但當時僅有2、3隻，自10年前開始，數量迭有增加，最多的是2017年的18隻，近來平均1年大概都保持在10隻左右。

台南市野生動物保育學會總幹事曾翌碩說，候鳥北返時都會乘著鋒面而上，但近年來的氣候變化很大，加上台南在地的食源還算充足，部分黑琵習慣環境後，留下來的機會自然增加。

今年普查中，頂山棲息地的黑琵數量跌破百隻，比去年少了4分之1，台電在七股、將軍的鹽田興建全台最大的太陽能光電場，去年9月進場施做，預計今年6月完工商轉，由於場地距離頂山棲息地不到1公里，加上有人發現黑琵長出繁殖羽的比例降低，鳥友認為生態有受到影響，後續有待觀察。

(中時 )