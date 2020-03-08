外號「村長」的桃園市議員詹江村透露，一個大家認識的「好朋友」，很年輕，曾主持選情之夜，得了胰臟癌三期，醫藥費要100多萬元，而且小孩才國小，所以想要放棄治療。網友難過表示，一位如此優秀的挺韓大將，好難過，好難過！希望有奇蹟！

詹江村在YouTube直播時表示，兩位台商跟佳芬姐聊天時透露，有一個非常好的朋友，總統選舉前就生病住院，檢查結果是得了胰臟癌三期，讓他好震驚。因為癌細胞藏得很裡面，幾次健康檢查，總是以為是單純的肝發炎，瘤被血管沾黏住了。醫生認為，手術要成功的機率只有一、兩成，而且醫藥費要100多萬。這個好朋友的先生身體也不好，也沒什麼錢，若醫了不成功什麼都沒了，也沒辦法再撫養小孩，因此想把醫藥費留給小朋友，才想要放棄治療。佳芬姐跟兩位台商說，這錢他們來想辦法，不能讓這位「好朋友」放棄治療。

詹江村形容這個好朋友，很年輕，小孩才國小。口才很好，思路邏輯又很好，國民黨很難得有這麼年輕優秀、又很有戰鬥力的人。詹江村指這個好朋友選舉前就已倒下去，那時已住院，在選前之夜，已經病得那麼重，還跟醫院請假，來主持選情之夜。

網友難過說：「村長這個消息讓人難過到不知道怎麼説，一個如此優秀的挺韓大將，好難過，好難過！希望有奇蹟！」、「韓家軍都是一家人，村長，你是公眾人物，有公信力，你開募款帳戶，我們必定盡一份關懷和心力，拜託你了。」、「看到村長難過的樣子，我也心酸了，大概心裡有個底，祈求上蒼保佑，老天爺睜開眼。」、「看完這次直播心情好沉重，眼淚忍不住流下來。」

(中時電子報)