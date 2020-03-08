國內首起找不到感染源的案24，因引發重症被轉入加護病房長達一個月，今天中央流行疫情指揮中心表示，該個案狀況持續進步中，目前已驗不到病毒量，且正準備脫離呼吸器當中。

衛福部長陳時中指出，案24、27、34這三名住在加護病房的重症患者目前的狀況都穩定好轉中，專家諮詢小組召集人張上淳補充，原本是案24最嚴重，現在已好很多，至於八旬的案27與五十多歲的案34則分別是因年紀大，以及有糖尿病、心血管病史，但目前都維持穩定，不到病危的程度。

(中時 )