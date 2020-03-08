案24狀況進步中 準備脫離呼吸器 16:492020/03/08 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳時中表示，案24狀況已好很多。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內首起找不到感染源的案24，因引發重症被轉入加護病房長達一個月，今天中央流行疫情指揮中心表示，該個案狀況持續進步中，目前已驗不到病毒量，且正準備脫離呼吸器當中。 衛福部長陳時中指出，案24、27、34這三名住在加護病房的重症患者目前的狀況都穩定好轉中，專家諮詢小組召集人張上淳補充，原本是案24最嚴重，現在已好很多，至於八旬的案27與五十多歲的案34則分別是因年紀大，以及有糖尿病、心血管病史，但目前都維持穩定，不到病危的程度。 (中時 ) #案24 #加護病房 #病房 #穩定 #呼吸器 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情延燒 健康險早保早安心 04:102020/03/04 投資理財 元大人壽 強化醫療險抗疫 04:102020/03/04 產業特刊 桃11急診醫院 擬禁止探病 04:102020/03/04 地方新聞 劉真開顱手術後 傳「腦血管栓塞出血」送加護病房救治 22:572020/03/04 娛樂 基層醫護辛苦付出 該獲補助 04:102020/03/05 生活新聞 竹市5家急救責任醫院 3月9日起全面停止探病 19:102020/03/05 生活 竹市5家醫院 9日起禁探病 04:102020/03/06 地方新聞 新增1確診 為案34同病房不同病室已出院病患 13:402020/03/06 生活 劉真病房搏命 海裕芬曝可愛的一面 21:322020/03/06 娛樂 通緝犯返台住看守所住負壓病房 2天後送醫做篩檢呈陰性 10:482020/03/07 社會 生活熱門新聞 唐鳳日本爆紅...日IT大臣被砲轟竟回5字 連安倍都傻眼 - 生活 獨家》劉真心臟移植順位已大幅往後 - 生活 全聯最猛商品「疊了又疊」 網一看照片暴動：根本買1送7 - 生活 去好市多買「京醬披薩」 一看成品他崩潰：根本黑暗料理 - 生活 明晚變天大雨 氣象局：下波更強冷空氣低溫14度 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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