108學年HBL高中籃球聯賽男子組季軍戰同樣戰況火熱，南山高中第4節曾63比51領先，不過東山高中在當家前鋒林信寬單節10分力助下縮小差距，甚至曾超前比數，南山緊要關頭彭冠綸2罰中1助隊要回領先，東山最後兩次出手未能得分，南山便以一分之差獲得季軍，東山則是隊史第二次以殿軍作收。

南山高中第1節曾打出23比5攻勢、打下18分領先基礎，但再次打進HBL最後4強的東山高中，仍一路緊緊追分，不過最後不到2秒林信寬跳投不進，南山驚險收下季軍，教頭許時清賽後指出，球隊4強最後兩戰打出想調整的內容，基本上是可以接受的成績。

南山彭冠綸18分全隊最高，陳冠中13分、10籃板；東山林信寬24分、11籃板，當家後衛陳緯12投盡墨，未能在得分上幫助球隊，林信寬說：「可以進到台北小巨蛋打高中最後兩場比賽很開心，只是很可惜無法幫助教練廖覎鋕在小巨蛋嚐到勝利滋味。」一旁的廖覎鋕回應：「在我傷口上灑鹽啊！」東山曾在106學年聯賽晉級到4強，當時吞下2敗，也是以第4名結束球季。

東山林信寬（左）高中最後一季，遺憾未能幫助教練在台北小巨蛋拿下勝利。（鄭任南攝）

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