薪傳歌仔戲團結束澳洲奧里斯本藝術節的行程預定明晚3／8搭乘長榮BR316班機回台，據了解這班機上會有與確診澳籍音樂家同班機3／2 BR315從台灣飛去澳洲的可樂旅行社大概10位左右的旅行團成員。該歌仔戲團圓憂心，這群旅客在澳洲趴趴走，行蹤都沒人知道，加上都沒有管制，恐成防疫漏洞。

這班一行共39人的歌仔戲團認為，這團可樂旅行社十多名旅客長時間和澳洲確診音樂家在同一個密閉空間，共8天在澳洲趴趴走，是與確診者親近接觸的一群人，政府和長榮航空卻毫無作為，基於超前布署，保護國人，他們認為，可樂旅行社的十名旅客應該被隔離單獨回來。

指揮中心應變官莊人祥對此表示，根據國際做法，飛機上若有搭乘確診旅客，按規定其座位的前兩排、後兩排以及同一排的旅客，才會接到居家隔離通知。澳洲政府在掌握該名音樂家確診者的前提下，會自行通知其座位附近的旅客居家隔離通知，且如果他們有出現症狀，基本上也不能入境澳洲。

且相關隔離規定，都是根據「同艙」而不是同班機就要隔離。莊人祥表示，據他了解這名澳洲音樂家是坐商務艙，應和這團旅遊團不同艙，且只會中心已掌握該名澳洲確診者的座艙名單，若有符合前後座位者，回台一樣要居家隔離。

(中時 )