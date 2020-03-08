澳洲音樂家布萊特狄恩（Brett Dean）在2月底在台灣與國家交響樂團演出，結果返回澳洲後確診感染新冠肺炎，目前在澳洲阿得雷德醫院隔離治療。這件事引發台灣防疫單位必須徹查他在台期間的接觸史，上百人需要隔離，多處地點要消毒。對此狄恩發表一篇長文，對於染病感到抱歉，也說自己在來台灣的期間已經相當注意個人健康防護，勤洗手與戴口罩，而且在台灣曾經看醫生，當時醫生也覺得不是新冠肺炎。

狄恩的文章表示，「我是3月5日在澳洲診斷得到新冠肺炎，導致台北的表演取消、大量人隔離，對此感到非常難過。過程中有許多人都傳訊息支持我，還有我的親友和同事。我很抱歉不能一一回應，但是對這些朋友善良表示感謝。」

「我這篇消息是從皇家阿德萊德醫院的隔離病房裡發表，到這裡已經三天了，想分享一些有關染病的歷程與想法....我顯然已患病，但是倒也沒有任何不適，我前可以與朋友和家人交談，並在房間里四處走動。我知道情況可能會變得更糟，因此我深表感激，我幸運地早期診斷，並送到隔離病房，得到最佳護理與醫治。」

「這對我來說，對身體還是精神上都是巨大的挑戰，很多記者問我是否可以利用這一時間作曲，但是我認為無論如何，這都不是一個創作的好時間。」

「我希望向人們表明，儘管努力採取最佳的預防措施，但這種病毒仍可能影響到我們所有人。我作為經常旅行的音樂家，很早就意識到自己健康的風險，當冠狀病毒首次出現時，我意識到必須時刻保持警惕，並自我監控我的整體健康狀況。當然像許多其他人一樣，我在整個冬季偶爾會咳嗽，因此我有一些常備咳嗽藥，並像往常一樣生活。

然而，當我前往台北機場時，出於充分披露個人資訊與誠實，我在健康調查表上『是否有咳嗽」打了勾。因此在下車之後，我被帶到隔離的區域檢查體溫，之後一切都很好，也就被放行，前往下榻的飯店，和其他客人一樣，在進飯店前先檢查了體溫，每天都如此。由於幾天下來，都沒有明顯的症狀，我相信自己沒有染病。

在與台灣國家交響樂團的排練時，有時也有咳嗽，其他團員建議我去看醫生，我欣然同意，那天樂團的聯絡官帶我去看病。醫生檢查了我，認為這是輕度的支氣管感染，並開了一些藥。當時醫生向我保證，應該不需要接受冠狀病毒檢測。因此，在台灣的衛生系統中，我再也沒有被轉診。

結束台灣旅程，當我經布里斯本飛往阿德萊德，與阿德萊德交響樂團洽談合作時，我感到我的健康惡化了，儘管仍然沒有發燒，但我決定在到達阿德萊德後再尋求進一步的醫療建議。當時許多醫療測試都呈現『低風險』，但我希望做一次病毒測試以確保安全。結果就在24小時後，我接到了所有人都討厭的電話-COVID-19的檢測呈陽性。

我立即向南澳洲衛生部傳染病科，通報了過去14天的動向，我一直保持在旅館房間內的所有聯繫方式，直到救護車到來載我。身穿防護服的醫療員進入我的房間，並護送我離開，過程完全隔離，真是一種奇怪的感覺，就像在卡夫卡小說中一樣。

我是一名音樂家，我們生活在交流中，(隔離)這種缺乏人際交往與日常互動的經歷，是我最難應付的事情。但是，正如我先前說過的那樣，我還是感到很幸運，並且意識到，其他人還就沒有那麼幸運。我與醫院工作人員的唯一聯繫是，他們帶來了美妙的溫暖和幽默感，並提供了出色的護理，對此我深表感謝。

我還要感謝所有與我合作的音樂夥伴，包括台灣國家交響樂團、阿德萊德音樂節、阿德萊德交響樂團，為我提供慷慨友善的幫助，我最大的希望是，大家都保持健康。」

(中時電子報)