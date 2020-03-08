為幫助弱勢群體更好的抗擊新冠病毒衍生的疫情，南韓宣布從9日期全面允許為兒童和老人代購口罩。

韓聯社報導指出，韓國企劃財政部副部長金容範8日在記者會上發布口罩穩定供應對策的補救措施。根據該措施，南韓將從9日起允許公眾在全國各家藥局為10歲以下兒童和80歲以上老年人代買口罩。

代買對象包括2010年以後出生的兒童（458萬人）、1940年以前出生的老年人（191萬人），以及享受政府補貼的功勳人員（31萬人）。根據這項措施，住民登記簿(戶口名簿)上登記為同住者的人員才可代買。

報導表示，代買口罩將以代買對象的出生年份尾數為準，周一限尾數為1和6者購買，周二限2和7，周三3和8，周四4和9，周五限尾數為5和0者購買，周末不限。代買者在購買時須出示有效身份證和居民登記證副本。

南韓總統文在寅6日就口罩銷售新規指示有關部門擴大代買對象範圍。文在寅表示，按照出生年份尾數實施限購的本身已給國民帶去不便，因此各部門需要防止適用有關規定為民眾制造更多的不便。

(中時 )