嘉義縣政府教育處澄清，將參酌台中市政府作法，雖禁校園室內出借，但社大還是借用。（邑米社區大學提供／張毓翎嘉義傳真）

社大盼疫情趨緩後，學生可慢慢回來。（邑米社區大學提供／張毓翎嘉義傳真）

因應疫情發展，嘉義縣政府教育處預計將宣布縣內各級學校暫停開放室內場地供外界人士租借使用，由於嘉義縣邑米、邑山社區大學許多上課場地向鄰近中小學借用，擔心沒有場地開課，春季班幾乎等於報銷，損失難以預估。教育處澄清，將參酌台中市政府作法，雖禁校園室內出借，但社大還是借用，請他們寬心。

教育處6日邀集縣內學校及家長代表研議，縣內所屬學校「室內」場地不再對外借用，避免因人員複雜，形成防疫破口；邑米社大執行長林珮梧表示，彰化縣有社大開課一周後，被彰化縣政府告知延期，因此，聽聞縣府開會內容，大家都憂心忡忡，邑米將近40班在學校室內，邑山社大也快20班，不曉得未來是否能繼續開課。

邑米社大校長呂銀益說，配合縣府規定調整開學日至3月2日，另報名期間未受疫情影響減少，春季班報名數共800多人，開課後收到40多位學員通知「怕有感染風險，希望能退費或延期」；如今現在已開課，如果學校暫停租借，社大借不到場地，只能將課程延至疫情解除，且班別一暫停，未來重新找回學員開課，會相當不容易。

教育處長陳添丁回應，開會時建議學校不再外借給辦喜宴或舉辦活動的單位，但未具體講到社大的部分，社大學習活動固定，且確實掌握成員來源，縣府將比照台中市府作法，暫不予設限，社大仍可續借室內場地，不過，如果縣內發生確診案例，將再進行修正。

林珮梧說，雖春季班學員退費情況沒有預期嚴重，其中大多是上瑜珈課，因地點在密閉的舞蹈教室，難免會使學員產生疑慮，除盼疫情趨緩後，學生可慢慢回來，也希望教育處屆時宣布，限制學校室內場地對象時，明確寫出不受此限的機構單位。

(中時 )