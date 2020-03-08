為落實公益、回饋社會，鳳山東區扶輪社社長陳忠誠在大社區捐贈18台單門社區冰箱及34個電鍋，給高市慈善團體聯合總會阿福食物銀行推動「福氣社區冰箱」業務及「鍋鍋 好健康」專案，由高慈總理事長張來川代表接受，高市政府社會局長黃淵源等嘉賓共同見證。

從事環保回收業的陳忠誠，小時候跟著父親四處跑，將不可能化成可能，將大家認為沒用不需要的東西變成黃金，總想著回饋社會的他，因緣際會遇到阿福食物銀行。

陳忠誠藉由跟著高慈總一起將愛發揚光大，推動阿福食物銀行，倡導惜食教育，將賣相不佳滯銷食品，分門別類整裝保存，去幫助更多需要幫助的人。

高慈總理事長張來川表示，感謝鳳山東區扶輪社及其友社贊助阿福食物銀行所需要的社區冰箱及電鍋，讓高慈總食物銀行運作更為順暢。

張來川說，原本阿福食物銀行的福氣社區冰箱每週至少開放三個時段，並以弱勢為優先分享續食，現在為提高「食物再配置」弱勢照顧之效益，將開跑「迷你食物銀行」，合辦單位將設「實體物資區」及「福氣社區冰箱」，除讓受助家庭可以自由選取所需物資，亦可領取蔬果續食等，服務時段每週至少二次，可以達到經常性及更多元的食物扶助社區弱勢，提高食物之效益。

(中時 )