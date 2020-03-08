Hao's Car-2020 TOYOTA CHR之UX250h車主評評理 Part 1

Hao's Car-2020 TOYOTA CHR之UX250h車主評評理 Part 2

新聞圈「愛車成癡」出名的主播黃志豪，不播新聞改談車了！不但重開粉絲團，並打造專屬的YouTube頻道「Hao’s Car」，除了分享各類汽車保養改裝，以及車款試駕，更找來名車、名人加持，還與知名球評李弘斌合體，跨界一起談車，告訴觀眾「省50萬該選哪台車？」，在YouTube上被網友讚爆。

以播報國際新聞為主的寰宇電視台型男主播黃志豪，原來另一面是個不折不扣的車迷，最近有眼尖網友發現，黃志豪竟出現在YouTube頻道上介紹車子，還以為他不播新聞改行賣車，其實是愛車成癡的他，決定藉由影音，讓觀眾看到他「車迷」的另一面。

黃志豪在YouTube頻道上介紹車子，讓觀眾看到他「車迷」的另一面。(圖/黃志豪提供)

除了介紹汽車保養改裝、分享養車心得，受到車迷關注，介紹名人的好車，也深受喜愛，黃志豪還與知名足球球評李弘斌合體，首發跨界說車Lexus UX250h，詼諧生動，不但將車子結合體育，又不失專業的上路「實駕」介紹，立刻在YouTube廣受好評。

黃志豪與李弘斌的「主播、球評評評理」聯手成功，最近兩人又再度合體，以「豪斌聯手，實價評車帶你選」的影片拍攝方式，有別於過往單一車輛的介紹影片，這次黃志豪介紹小改款的TOYOTA C-HR，而李弘斌則用異卵雙胞的UX系列的車主身分，告訴觀眾「省50萬該選哪台車」。

黃志豪(左)與李弘斌(右)合體，拍攝「豪斌聯手，實價評車帶你選」影片，黃志豪介紹小改款的TOYOTA C-HR，李弘斌則用異卵雙胞的UX系列的車主身分，告訴觀眾「省50萬該選哪台車」。(圖/黃志豪提供)

「型男主播」黃志豪(右)與知名球評李弘斌(左)合體談車。(圖/黃志豪提供)

黃志豪笑說：「每次介紹車都會心癢癢」，以前在網路上看車，或者偶爾改改自己的愛駒，還沒有那麼心動，但現在真正開始經營車子的頻道，每次介紹完一台車，當下真的都會有換車的衝動，希望接下來有機會拍攝更酷炫的車子。

黃志豪的YouTube頻道「Hao’s Car」完全不假他人之手，連後製都自己包辦，他說已經越來越得心應手，加上有好車、名人加持，還有熱心車友從旁協助，讓他的「Hao’s Car」頻道很快就步上軌道。

(中時電子報)