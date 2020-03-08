澳洲國防部表示，46架退役的F/A-18大黃蜂戰機，將售給一間美國私人承包商。這間名叫「美國航空」(Air USA)的公司，正在收售各國的退役戰機，做為「假想敵部隊」，與正規的美國空軍進行相異機種對抗。

The Drive報導，澳洲空軍在1980年代引進麥道的F/A-18A/B戰機，用以替代原本的法製幻象3式，然而一轉眼，這些大黃蜂戰機已服役近40年，未來將以F-35A聯合打擊戰機來汰換。F/A-18A/B現在還有4個中隊在使用，分別是威廉敦基地（Williamtown）的第3中隊、第77中隊、第2中隊，以及廷達爾基地(RAAF Base Tindal )的第75中隊。不過，這批F/A-18A/B戰機的工作也要結束了。

澳洲國防部於2020年3月5日，宣布這些戰機如何「處置」，那就是賣回給美國。不過也不是說賣回就賣回，還需要一些非武裝化的改裝工作，是交由威廉敦基地來執行。

澳洲購買F-35A，做為取代F/A-18的下一代主力戰機。(圖/美國國防部)

防衛部落格(defence-blog)報導，澳洲國防工業部長梅利莎·普萊斯議員(Melissa Price)表示，這項工作也將為新南威爾士省亨特地區的工人提供就業保障，她說：「皇家空軍從經典大黃蜂戰機，換裝到F-35聯合打擊戰機的過程中，我們準備出售這些戰機和零料件的工作，將提供24種工作機會，這也顯示該地區國防工業，在過去30年間，維修和保養大黃蜂戰機有著深厚的經驗。」

澳洲是在2002年加入F-35聯合打擊戰機計畫，購買總數為72架，從2018年起開始接收，目前已取得20架，預計在2023年完成全部的交機。這也宣告著F/A-18大黃蜂戰機正在逐步從澳洲皇家空軍退役。

美國航空是一家美國政府下的承包商，為美國國防部、國防承包商和外國政府，提供一系列令人印象深刻的戰術飛機服務，他們的官網表示，該公司的飛行員由武器學校的畢業生、試飛員和退伍軍人組成。旗下有BAE鷹式教練機、俄羅斯MiG-29戰機、德國阿爾發攻擊教練機，捷克L-39信天翁教練機。

(中時電子報)