黃明志日前因應新冠肺炎疫情，無奈取消本月二場的「鐵漢柔情」系列演唱會，對於各國近期疫情措施，黃明志不僅力讚台灣政府防疫完善，還怒飆髒話嗆世界衛生組織WHO：「這次台灣防疫跟應變能力都太強大！比起那個什麼懶叫WHO每天胡說八道強多了，台灣應該要禁止WHO加入台灣！然後建議那個WHO秘書長可以改行去歌舞伎町做鴨，幫人舔屁股洞賺錢比較快！」

黃明志回想自己一月中在台北舉辦的新歌演唱會，感慨表示：「謝謝每一位出席這次新歌發表會的朋友，讓我重拾Unplugged演出的樂趣。不知道要等到什麼時候才能再次公開演出，最近由於武漢肺炎導致所有的公開活動都取消了，害林北只能寫寫劇本，寫寫歌，錄錄音，拍拍MV。」自嘲近來沒事做，「害林北的作品越做越多跑出來了，多到林北都不知道該先發表哪一個，你說怎麼辦好」！

黃明志特別欣賞大支日前推出的抗疫公益歌曲〈台灣隊長Remix〉，該曲除了描述台灣在防疫上的作為以及成效，也感謝因這次疫情、集結組成最強勁軍隊的台灣英雄們，此外，大支也透過該曲，表達對WHO打壓台灣一事不滿，歌詞強調「健康是全人類基本人權，不應該有人被遺棄」。

黃明志。（亞洲通文創提供）

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