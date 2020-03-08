新冠肺炎持續在台灣延燒，疫情指揮中心召集人張上淳日前接受節目訪問，這次不會再重演「和平醫院封院」，而過去「無疫不與」的他透露，自己在SARS期間，曾經兩度發燒，為此還做了自我隔離。

張上淳自SARS風暴到現在的新冠肺炎，總是親自站上第一線，日前他接受《健康2.0》專訪時表示，過去SARS時曾經發生過和平醫院封院，這次絕對不會讓歷史重演。

張上淳強調，「基本上這次不會再重演和平醫院的封院方式，只要在那個病房單位去調查清楚，把接觸者隔離開來就好，換句話說會廣泛地去追蹤那些病人，用隔離的方式去處理」。

回憶起SARS期間，張上淳提到，那時站在第一線，接觸病人的機率比較多，有一天量體溫時發現體溫比平常高一點，覺得要小心為上，因此那時少跟同事接觸、沒有在醫院出現，並找一個親友的空房一個人待在那，但過了兩天體溫恢復正常後，自然又回去工作。

張上淳又再次補充，第二次是急診封院後，美國疾病管制中心派專家一同了解急診情況，因此他也穿上防護衣一起去，隔一天發現，美國疾管中心有人發燒被送回美國，當時造成一陣緊張，量了體溫也覺得自己怪怪的，因此又懷疑是否需要再次自我隔離。他也說明，說不怕是騙人的，會做自我隔離主要是擔心自己倒下後，大眾可能會因此感到恐慌。

(中時電子報)