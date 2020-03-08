王玥媞（右）瘋狂砍下40分，淡水商工輕取北一女中，奪得隊史第10座HBL后冠。（鄭任南攝）

108學年HBL高中籃球聯賽女子組冠軍賽，挑戰隊史第10冠的淡水商工，上半場壓制了北一女「閃電俠」宋瑞蓁得分破壞力，加上得分多點開花，以48比32取得雙位數領先，第3節並在得分主力王玥媞單節18分領軍下維持優勢，終場淡商96比78獲勝，是HBL史上第一支冠軍數達雙位數的勁旅。

淡商在103、104學年完成2連霸後，接下來三季無緣4強，本季強勢回歸4強，獲得和北一女爭冠的機會，而北一女則是繼100學年隊史首度封后之後，再度挑戰冠軍賽，可惜這次只能帶著遺憾離開台北小巨蛋。

淡商王玥媞複賽階段曾對北一女創下單場49分紀錄，締造HBL女甲級近10年單場最高分，昨天對上「小綠綠」再度扮演殺手，全場狂飆40分，並抓下10籃板，隊友黃淑秀亦有14分、17籃板「雙十」演出，技壓第3節攻下10分，但全場僅獲11分的宋瑞蓁，輕鬆封后。

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