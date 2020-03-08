法國新冠疫情日趨嚴重，在先後啟動白衣和藍衣方案後，法國認為疫情蔓延到第三階段無法避免。法國總統馬克宏將在週日巴黎時間晚上六點召開特別會議緊急討論應對策略。但醫療系統不堪負荷，高喊“頂不住了”!

法國截至3月7日確診病例高達949人，死亡人數為16人。法國疫情重災區瓦茲一名院長對《巴黎人報》記者表示，無論是接聽急救電話或是手術醫生，都處於不堪重負的狀態下。每名醫護人員一天三個的醫用口罩已經告急。“瓦茲”(L'Oise)醫護人員快頂不住了。”

法國面對嚴峻的疫情6日起在公立和私營醫院啟動了“白衣方案”；在療養院啟動了“藍衣方案”，藍衣方案的意思是增加護理人員。白衣方案目前處於第一階段，政府考慮近期提升其級別。衛生部門是針對特殊衛生狀況及衛生系統組織的需要啟動了上述兩項方案。各院長重新安排醫療和急救系統。增加床位、保證足夠的醫護人員因對緊急情況。各大醫院一切“無關緊要”的手術將被取消，向疫情救治讓位。

其實疫情重災區瓦茲(l’Oise)兩家醫院早已啟動白衣方案。一家醫院是Créil，因患新冠病毒而死亡的60歲教師就曾在這家醫院急救室，在送往巴黎一家醫院之前感染了幾名醫護人員；另一家是Le centre hospitalier de Compiègne-Noyon，這裡的隔離病房幾乎爆滿。

瓦茲一家醫院院長杜瓦(Brigitte Duval)告訴《巴黎人報》記者，不論是醫護人員還是在急救中心15 工作的12名工作人員都處於飽和狀態。Créil 醫院騰出了32個隔離病床；Compiègne-Noyon醫院準備了42個專門醫治新冠病毒確診病患，目前只剩兩個床位了，當地確診的病例已經超過110例。

院長杜瓦還告訴記者，當地的急救電話從平日的450個呼救電話，升至上千個呼救電話，回答急救電話的醫生太少，只有三人。他們已經好幾個星期沒有休息了。為此，地方醫院開闢了另一個專線諮詢電話03.20.30.58.00，但民眾只要有不適，都喜歡撥打急救電話15，醫護人員已經不堪重負。院長(Brigitte Duval)不知道他手底下的工作人員還能撐多久。700多名醫護人員平均每天使用三個醫護口罩。近來又出現了偷盜醫護口罩事件，使得他們感到很被動。衛生部門已保證下個星期一將給瓦茲醫院發送新的口罩。

啟動白衣方案之後，政府將安排更多的檢測中心。例如重災區瓦茲從下個星期起將設立檢測中心。又例如，巴黎東南郊94省的克雷泰伊(Créteil)最大的醫院l'hôpital henri-mondor在醫院外設立了臨時檢測中心。他們向有疑問的患者敞開大門，但不希望這些人和來急診就醫的患者混在一起，以免發生交叉感染。

法國政府徵用全國口罩4天之後，衛生部長特許各個藥房自己配製免洗消毒洗手液。但下這個特許之前，政府限價，規定是100ml每瓶不得超過3歐元。而亞馬遜網站上顯示的銷售價為4歐元一瓶。

很多藥房在進門大玻璃上張貼告示：“本店口罩和消毒洗手液已無貨”。不知政府特許的免洗消毒洗手液是否在9日能夠在各大“藥房”上架。

也有醫生告誡民眾，不要過重偏愛免洗消毒洗手液。在有清水的情況下，使用例如馬賽香皂等產品消毒更加徹底。

(中時 )