韓國瑜陷罷免危機 江啟臣：黨中央有責協助黨員 17:202020/03/08 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，國民黨新任黨主席江啟臣強調「黨中央有責協助黨員」。（王文吉攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新科國民黨主席江啟臣大甲鎮瀾宮參香祈福 國民黨新任黨主席江啟臣明日走馬上任，針對韓國瑜面臨罷韓危機，他8日在台中受訪強調，韓市長是國民黨黨員，更是地方縣市非常優秀的從政同志，作為黨中央，無論是擔任地方首長或民意代表，都必須給予相關的協助，讓大家把本分的工作做好。 江啟臣說，韓市長面臨這樣的挑戰，我們需要中央、地方共同合作，找回市民對韓市長的支持，讓市政有感，也找回大家對國民黨的信心。江啟臣指出，15縣市為國民黨執政，未來如何統合起來、相互合作，相輔相成將市政做到人民有感，這是黨中央應該要努力的目標。 (中時 ) #國民黨 #江啟臣 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 黨主席選戰擂台》救救老殘窮 江啟臣ＰＫ郝龍斌誰勝出？ 09:002020/03/04 政治 社論／國民黨還有品牌價值嗎 04:102020/03/04 時論廣場 國民黨何妨學學蔡英文 04:102020/03/04 時論廣場 「中國元素」難自棄 國民黨敗在無知 10:052020/03/04 國際 鍛鍊政治轉生 「蔡英文化」竟成國民黨權人的救贖 10:122020/03/04 國際 國民黨主席補選 連勝文指重現「馬王之爭」惡質手段 23:562020/03/04 政治 這還叫中國國民黨嗎 04:102020/03/05 時論廣場 3／7國民黨黨主席補選 決定國民黨與民意的距離 18:002020/03/05 政治 最美韓粉出聲！力挺江啟臣 10:512020/03/06 政治 江啟臣未收大陸領導人賀電 原因曝光 16:472020/03/08 兩岸 政治熱門新聞 罷韓靠過來 網驚訝：換人後才知高雄原來長這樣 - 政治 村長震驚透露某政治人物罹癌 網友好擔心 - 政治 郝龍斌慘輸跌破眼鏡 名嘴爆背後原因 - 政治 江啟臣到底怎麼贏的？他爆：韓粉總算出了一口氣 - 政治 從江啟臣得票數看出端倪！黃創夏吐7字 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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