新科國民黨主席江啟臣大甲鎮瀾宮參香祈福

國民黨新任黨主席江啟臣明日走馬上任，針對韓國瑜面臨罷韓危機，他8日在台中受訪強調，韓市長是國民黨黨員，更是地方縣市非常優秀的從政同志，作為黨中央，無論是擔任地方首長或民意代表，都必須給予相關的協助，讓大家把本分的工作做好。

江啟臣說，韓市長面臨這樣的挑戰，我們需要中央、地方共同合作，找回市民對韓市長的支持，讓市政有感，也找回大家對國民黨的信心。江啟臣指出，15縣市為國民黨執政，未來如何統合起來、相互合作，相輔相成將市政做到人民有感，這是黨中央應該要努力的目標。

(中時 )