由25歲鮮肉《飛魚高校生》涂善存與《樂園》入圍金馬獎最佳新演員的原騰主演的音樂青春片《這一刻，想見你》，8日釋出電影海報及預告，涂善存這回不露好身材，以歌喉要讓觀眾們耳目一新；原騰則一反在《樂園》裡看起來憤世嫉俗的模樣，演出被哥哥欺負卻又無可奈何的小弟。

涂善存外型亮眼有著些微日本血統的涂善存，在就讀大學時便是學校的風雲人物。（滿滿額娛樂提供）

涂善存與原騰兩人在電影裡飾演有著高超音樂天賦的兄弟，古靈精怪的兩人在演出時胡鬧起來真的就像親兄弟，原騰回憶拍攝過程覺得涂善存是一個很會照顧人的哥哥，但在拍攝時又會不經意發生一些意想不到的事情讓身邊的人捧腹大笑。他提到有一場戲需要體現兄弟間見面的玩鬧，但拍了好幾個畫面都無法抓到導演要的感覺，直到導演靈光一現，偷偷在原騰耳邊悄悄的指揮要他「抓他的鳥！」照做的原騰當下讓涂善存驚訝的措手不及，差點不顧鏡頭想抓回去，出乎意料的表情意外呈現出好效果，而後來涂善存也不怕噁心、把手指戳進原騰的鼻孔，順利扳回一成。

原騰在《樂園》裡飾演染上毒癮的勒戒少年，張狂又凶狠的眼神令人印象深刻。（滿滿額娛樂提供）

外型亮眼有著些微日本血統的涂善存，在就讀大學時便是學校的風雲人物，帥氣外型還有著「世新金城武」的稱號，在2016年演出第一部電視劇《飛魚高校生》打出知名度後，陸陸續續在許多的電視劇中嶄露頭角，《這一刻，想見你》是他演出的第一部電影作品；原騰在《樂園》裡飾演染上毒癮的勒戒少年，張狂又凶狠的眼神令人印象深刻，精彩表現不但入圍金馬獎最佳新演員，在上海電影節更獲得亞洲新人獎最佳男演員，讓原本有些悲觀覺得自己不是特別耀眼或有其他表演專長，成為演員的追夢的過程有過放棄念頭的原騰，離夢想又再更進一步。《這一刻，想見你》4月24日上映。

《這一刻，想見你》官方海報。（滿滿額娛樂提供）

(中時 )