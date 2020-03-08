番路鄉好柿抵嘉農場負責人陳賢能參與社大各項農業研習課程，包括水耕蔬菜培養。（好柿抵嘉農場提供／張毓翎嘉義傳真）

番路鄉好柿抵嘉農場負責人陳賢能將柿子果園，打造成人文、生態的露營民宿。（好柿抵嘉農場提供／張毓翎嘉義傳真）

推廣「黑水虻魚菜共生」課程的邑米社區大學創校校長吳孟昆鼓勵民眾善用社大資源，發掘未知的興趣及專長。（張毓翎攝）

新冠肺炎疫情造成全球貿易緊縮，引發經濟蕭條，許多企業紛紛傳出裁員、放無薪假，員工也將面臨一個職場的轉捩點；嘉義縣邑米社區大學創校校長吳孟昆表示，受疫情影響，不少產業可能要從另一個起跑線出發，但是「危機就是轉機」，這段期間鼓勵民眾參加社大課程，加強或培養一技之長，等疫情趨緩後，更能找到人生志業發光發熱。

嘉義縣番路鄉好柿抵嘉農場負責人陳賢能幾年前返鄉承接柿子果園，為了把果園打造成人文、生態的露營民宿，原本對農業一竅不通的他，從零開始上課、見習，積極參與社大各項農業研習課程，包括水耕蔬菜培養、中藥草導覽解說、農產品加工及小品盆栽種植等。

如今陳賢能將傳承下來的傳統農場轉型成觀光農場，提供住宿、露營的多元選擇，遊客可體驗採柿子的樂趣、認識友善耕作、聽生態導覽，以及參加手作柿染等藝術課程，這裡優質休憩環境，成為許多喜愛戶外活動朋友，推薦的親子露營地點。

另外，今年春季班的「魚菜創意研究社」班長陳錦緣早期在台南種植蘭花，後來市場萎縮，收益變差，因此，4年前油然而生到社大學習使用水耕殖床技術，現在種植許多安全、乾淨的無毒蔬菜，不僅滿足經濟需求，也兼顧生態環保，他每年回來進修精進技術，並協助其他學員。

吳孟昆說，目前邑米社大熱門課程多與農業相關，社大在中埔鄉設立邑米社大生態教學農場，配合縣府施政理念，傳承友善農業知識，規畫「黑水虻魚菜共生」、「魚菜創意研究社」等特色課程，對抗就業危機，鼓勵民眾善用社大資源，發掘未知的興趣及專長。

(中時 )