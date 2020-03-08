今（8日）是國際三八婦女節，鄭秀文、孫燕姿分別在社群網站發文，向所有對抗新冠肺炎疫情的婦女們致意！鄭秀文呼籲女性朋友多做運動增強抵抗力，孫燕姿也表示：「這一天，我們慶祝所有婦女的力量和成就，無論看起來多麼渺小和微不足道。」向全世界努力奉獻自我的每位女性致敬。

鄭秀文心疼大多數女性身兼工作及家庭，提醒大家注意自身健康：「疫情當前，如果不適合外出做運動，也可以在家中動起來，多多少少的運動對身體都會有益處。 」她所屬的寰亞唱片，日前因應肺炎疫情，集結旗下藝人，包括梁漢文、蔡一智、蘇志威、蔡一傑、楊千嬅、黎明等人，錄唱公益歌曲〈齊抗疫。香港地〉，分享抗疫方法、攜手共度難關 。

梁漢文表示︰「為什麼要勤洗手？因為新型冠狀病毒可以留在金屬表面最少12個小時。」蘇志威說︰「在浴室及廁所時，千萬不要緊閉門窗，因為此舉會加強了抽氣扇功能，連渠內的細菌都會被抽出。」蔡一傑重申︰「一定要勤洗手，記住戴口罩！」曾當過護士的楊千嬅也表示︰「由於受疫情影響，很多學生不能如期上課，正在停課。正面地想，這段時間可以讓大家建立一個非常好的親子關係，可以互相了解多點，我們很快可以捱過去。」黎明則戴上口罩呼籲大家：「齊抗疫，暫時不要聚餐！」

孫燕姿。（MAKE/MUSIC提供）

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