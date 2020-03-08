由雙天菜帥哥主演，大談面對保守家人該如何出櫃的同志電影《我，最親愛的》，除了雙帥談戀愛賞心悅目外，片中還有另一大揪心看點：要順從媽媽傳宗接代心願，還是誠實開口出櫃？因此兒子和媽媽的互動劇情更是電影好看的關鍵。在《我，最親愛的》中演出保守媽媽的越南演技派女星紅桃，將片中性格保守、價值觀傳統，帶領整個家族的女強人媽媽演得入木三分。而由越南資深國寶級演員黎善飾演患失憶症的阿嬤，各種搞笑狀況，更是搶盡風頭！也讓觀眾大讚：「失憶阿嬤的劇情也太好笑了吧，好想要有這麼溫暖又可愛的阿嬤喔！」、「因為男主角和媽媽、阿嬤的情感，我真的被感動了，最後看了好多次」

除了有兩大帥哥和演技派的媽媽、阿嬤主演之外，《我，最親愛的》導演鄭霆黎明也被粉絲發現，原來顏值也是頗高，有才華又有長相，電影一推出也圈了不少粉絲。面對自己首部執導處女作，就引起話題迴響。導演更是超關注《我，最親愛的》在台灣的上映狀況。在電影粉絲頁分享了台大誠品新張貼的《我，最親愛的》宣傳櫥窗上架，導演鄭霆黎明就在臉書上分享：「《我，最親愛的》就快在台灣上映了，我真的很開心！」

《我，最親愛的》男主角嶺清（左）、國寶級演員黎善飾演可愛阿嬤。（水元素文化傳媒有限公司提供）

雖然是嚴肅又帶有點沉重的出櫃議題，但《我，最親愛的》選擇用溫暖又可愛的方式去呈現，把同志片拍得既有趣也感人。導演設計一個和藹搞笑的失憶阿嬤，讓整個故事在誤會中一路發展，因此也有越南影評人評價：「就像《以你的名字呼喚我》一樣，情感看似恬淡實則濃密，其中面對社會與家庭雙重壓力下的告白，更以輕快幽默的基調處理，又讓人忍不住聯想到《親愛的初戀》，家的無私包容將深刻觸及你的內心，相信也會撼動整個社會對於婚姻平權的風氣。」《我，最親愛的》將於12日白色情人節檔獻映。

(中時 )