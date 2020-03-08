南韓人被新天地教會還慘！最新統計資料顯示，79.4%新冠確診病例屬集體感染。

南韓中央防疫對策本部部長鄭銀敬8日在記者會上表示，感染新型冠狀病毒（COVID-19）確診病例中79.4%屬於集體感染。

鄭銀敬表示，與新天地教會的相關感染病例為4482例，占整體確診人數的62.8%。大邱市和慶尚北道地區的確診病例6462例，占整體的90%。其中，大邱5381例，慶北1081例。其余依次是京畿道141例、首爾市120例、忠清南道98例、釜山市97例、慶尚南道83例、江原道27例、蔚山市24例、大田市18例、光州市13例、仁川市9例、全羅北道7例、全羅南道4例、濟州道4例、世宗市3例。

韓聯社報導指出，從各地區集體感染情況來看，大邱一社區公寓住戶中有46人確診，政府封樓進行集中隔離，以防疫情擴散。這座公寓共有140名居民，其中的80人檢測結果呈陰性，其余14人正在接受檢測。京畿城南市盆唐濟生醫院出現13例確診患者。經確認，其中的6名患者來自同一個病區。

鄭銀敬表示，正在對其間發生的集體感染病例進行分析。目前醫療機構、社會福利設施、宗教設施等連日發生集體感染病例，各地方政府、相關設施和機關等應緊密合作，加強落實防疫對策，以防病毒進一步傳播。

(中時 )