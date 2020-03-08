韓國瑜去年12月29日台中大造勢空拍畫面，下大雨仍吸引許多韓粉到場力挺。（圖/截自韓國瑜臉書直播）

罷免高雄市長韓國瑜即將完成第二階段，往第三階段邁進。有韓粉在臉書以「光榮戰役的點滴」為題，撰寫2160字，回憶過去一年韓國瑜造勢場合的壯闊與感動，最後感性地說，「可敬可愛的韓家軍們，咱們後會有期了！」

罷免高雄市長韓國瑜第二階連署書突破51萬份。罷韓團體表示，將朝第三階投票邁進，力拚通過第三階段投票25%門檻。估計只要超過57.8萬人投票，且同意票大於不同意票，韓國瑜即可能遭罷免。

而有韓國瑜支持者在挺韓社團撰文回憶「光榮戰役的點滴」，向韓粉致意，韓市長美好的一仗已經陪他走過，雖然結局不夠完美，但是，經歷的過程是最重要的。因為，理念是一致的，就是「宣揚公道和正義，找回良善的道德」「對國家社會多少起了正面的作用，這就很值得了，不是嗎？」

支持者細數過去一年的點滴，包括：

6/1的台北凱道造勢活動始業式，湧進了40萬的群眾，雨下下停停，太陽一會兒出來、一會兒又消失，大家的衣服濕了又乾，乾了又濕，但大家沒有離開。

6/8韓市長來到了花蓮，有位媽媽從高雄市小港騎機車，騎了8小時，來到現場為韓市長加油打氣。

6/15在韓市長的後頭厝-雲林，豔陽高照，依然擋不住群眾的熱情，在人文公園綠綠的草地上，擠滿了數不清的人，在張麗善縣長的全力相挺，和雲林鄉親「輸人不輸陣」的拼場下，給足了韓總大大的面子。

6/22的造勢活動來到了台中，會場裡20萬的人潮擠得水洩不通，熱情洋溢。夜晚，手機的燈海閃爍，讓繁華的都會更顯得燦爛美麗。

6/30來到了風城-新竹。在新竹縣政府前的廣場與街道上，大家相約來到了會場，放眼望去，滿滿的都是支持者，30萬的人群聚集成為風城難得的景象。

9/8的三重水漾公園，盡力的揮灑熱情，現場擠爆了5、60萬的民眾，看到一大隊一大隊的人馬不斷的走進來，如川流不息般的匯入，加上群眾回應聲的轟轟巨響，更是心中無比的震撼與感動。

10/19在深綠的台南市水萍塭公園舉行造勢活動，也有10萬人之譜，韓市長致完詞離場時被丟擲雞蛋。

10/20來到了嘉義市文化公園，公園裡簇擁的人群，讓很多在地的民眾驚呼，從來沒有看過這麼多的人。

12/21的「南方崛起，光榮高雄」大遊行，來自全省各地的挺韓民眾，擠爆了凹子底公園。遊行時，大家走在高雄市的街頭，各式各樣的裝扮，令人眼花撩亂，遊行中不時傳來歌聲、呼口號，充滿了嘉年華歡樂的氣氛。

12/29的台中造勢活動，天公不作美，更下起了大雨，整個場地泡在水裡，到處泥濘不堪，但風雨澆不息大家的熱情，個個穿著雨衣踩在爛泥巴裡。這個夜晚，很多人都哭了。

1/9再度回到了台北凱道，這次的百萬人潮，讓人感到無比的震撼。人潮從凱道溢出到景福門，再漫延到自由廣場，如此龐大的群眾真是空前絕後。

1/10高雄夢時代選前之夜壓軸好戲上場，近50萬人參與了這場盛會。有很多民眾擠不進會場，直接在馬路的安全島上席地而坐。

支持者娓娓道來為何熱衷韓國瑜造勢場合？就是韓國瑜的場子有其他人所沒有的歡樂和陽光，這也是他們熱衷於參加造勢活動，樂此不疲的原因，更是人生中璀璨的一頁！

支持者最後跟大家道別，「年老也可以擁有一顆年輕的心，外表醜陋也可以擁有內在美，貧窮也可以知足常樂，失敗了也可以再次擁抱勝利。可敬可愛的韓家軍們，咱們後會有期了！」

(中時電子報)