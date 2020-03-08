4名印尼籍男子8日清晨持假造的紐西蘭電子簽證，企圖闖關入境，被移民署國境事務大隊移民官察覺簽證有異攔下，確認4人持用的申請紐西蘭電子簽證證明出於偽造，先將4人暫時留置拒絕入境，並依規定將遣返原啟程地新加坡。（翻攝畫面）

4名印尼籍男子8日清晨持假造的紐西蘭電子簽證，企圖闖關入境，被移民署國境事務大隊移民官察覺簽證有異攔下，確認4人持用的申請紐西蘭電子簽證證明出於偽造，先將4人暫時留置拒絕入境，並依規定將遣返原啟程地新加坡。

國境事務大隊表示，這4名印尼籍男子於8日清晨5時自新加坡搭機抵達桃園機場，4人在準備從第一航廈入境時，移民官查核4人的印尼護照、持用的東南亞國家人民「來台先行上網查核證明」，以及搭配使用紐西蘭電子簽證，立即察覺電子簽證有異，立即將4人留置，進一步調查。

國境事務大隊在進一步調查發現，4人的「來台先行上網查核證明」為真實文件，但對4人的紐西蘭電子簽證的真實性存疑。移民官透過移民署駐紐西蘭移民秘書協助，聯繫紐西蘭移民局清查，發現這4名印尼男子並沒有申請紐西蘭電子簽證紀錄，確認所有的電子簽證都是偽造的，加上4人沒有購買回程機票，所預訂住所也相同，卻同時聲稱要來台灣找親友，但卻沒有親友的聯絡電話或方式，明顯是企圖闖關偷渡。

在揭穿所以偽照事證後，4名印尼籍男子才承認是每人花費900萬印尼盾（約新台幣2萬元），委託朋友在印尼代辦假的紐西蘭電子簽證，再持用來台入境使用，沒想到栽在台灣移民官手中。

國境事務大隊指出，印度、越南、印尼、緬甸、柬埔寨及寮國等6國人民，申請「來台先行上網查核證明」，搭配持有澳洲、紐西蘭電子簽證申請核准證明者，在電子簽證有效期限內，可以合法入境我國，但這4名印尼男子卻購買偽造紐西蘭電子簽證，被移民官視破，偷渡行為露餡，4人也將依規定安排8日晚間班機遣返原啟程地新加坡。

(中時 )