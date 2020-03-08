罷免高雄市長韓國瑜第二階段連署，明日送件後，將進入第三階段，與韓素來有交情的台北市長柯文哲，近日傳出為防民進黨陳菊系大舉班師回朝，已積極接觸三位人選，其中一人更是在地實力派，網友感慨，就算是他，結果也差不多了。

在民眾黨負責組織戰的蔡壁如近日受「台視」專訪表示，若罷韓真的成功，那民眾黨在高雄也將推人，其中一位是有政治家族背景的醫師，而本報過去曾報導指出，這位人選是自去年9月中柯文哲南下高雄，受柯粉俱樂部邀請出席座談會及烤肉活動的親民黨高市議員吳益政。

事實上，對於兩年後的六都市長選舉，柯文哲和民眾黨立院黨團都強調，要想在2022年選舉遍地開花，「就要打組織戰，且必須面對面接觸，過去民眾黨較擅長空戰，在網路攻防製造話題就好」，但陸軍才是擴大實質影響力的關鍵。

對於「是否可能改掛台灣民眾黨旗幟？」吳益政當時9月受本報訪問回應，他和柯文哲聊得話題比較廣泛，也間接表示，「加入民眾黨機會較大，但對高雄市長的意願不高，他目前不急著決定」。

對於吳益政可能接受柯P招攬，扛下選高雄市長大旗，批踢踢網友也許不同看法，一派網友認為，「親民黨也差不多了，連能不能再起都有問題了」，「親民已死，不願承認而已」，但另一派網友則認為「民眾黨慢慢收編地方勢力，不錯」。

(中時電子報)