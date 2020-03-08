受到疫情衝擊，鴻海2月營收2174.6億元，創下8年半新低，不過隨著大陸各廠區陸續復工，可望扭轉頹勢。陸媒報導，截至目前鴻海旗下富士康河南各廠區到崗員工已達到18萬人，復工復產率超過80%，由於生產iPhone手機的大本營接近全面復工，對蘋果來說是個大好消息。

河南日報報導，富士康鄭州科技園副總經理薛波表示，基於集團2003年抗擊SARS的成功經驗，鄭州園區早在2月10日即通過鄭州市復工復產審批驗收，河南區域內的富士康其他廠區，包括濟源、鶴壁、蘭考等廠區也在後續1至2週獲准復工復產。

據了解，為了從源頭解決防疫物資緊缺問題，富士康自建口罩生產線，目前日產量約27萬個。

園區成立的疫情防控指揮中心設置了政府對接、物資保障、住宿、交通等13個專業小組，將入園員工按照20人一組進行編組，實行網格化管理，避免交叉感染。為了鼓勵員工盡快復工，富士康鄭州科技園還專門設立了入職及返崗激勵專項資金。

富士康經營管理主管劉飆表示，目前客戶付款一切正常，員工薪資及供應商貨款均可按時正常支付。在生產有序及出貨順暢情況下，加上鄭州園區本身財務狀況良好，富士康資金鍊將會持續處於安全且健康的水準。

劉飆強調，截至3月6日，公司多數供應商復工復產率也已達80%以上，可滿足對鄭州園區的正常供貨。

(中時電子報)