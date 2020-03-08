根據美聯社當地時間7日報導，「至尊公主」號郵輪將於9日停靠在奧克蘭港。大陸有關人員經與美方聯繫確認，「至尊公主」號郵輪上有9名大陸乘客，總領館正設法瞭解這些乘客的相關問題。

「至尊公主」號郵輪船長史密斯表示，郵輪將停靠奧克蘭港。「已經達成協議，我們的船將駛入奧克蘭港。停好以後，我們將開始由聯邦政府規定的下船過程，這將需要幾天時間。」公主郵輪公司稱，該船預計9日抵達奧克蘭港。

史密斯說，經過醫學檢查後，需要緊急醫療和住院治療的客人將被送到加州的醫療機構。不需要緊急醫療服務的加州居民將前往加州一家聯邦政府運營的隔離設施進行測試和隔離。聯邦政府將把來自其他州的美國乘客運送到其他州的隔離設施。船員將在船上接受隔離和治療。

「至尊公主」號郵輪上共有來自54個國家和地區的3500多人。郵輪上有11名大陸籍工作人員，以及9名大陸乘客。

(旺報 )