新冠肺炎疫情蔓延至全球，日本境內確診人數也不斷上升，而日本山口縣3日宣布，出現首位確診男子，經調查發現，男子是在一家餐廳被一名30多歲的女員工感染，隨後男子的妻子和兒子也被驗出陽性反應。不過有網友踢爆，其實男子所去的餐廳是一間有陪酒小姐的夜店，許多網友得知後紛紛留言同情妻兒。

根據日媒報導，山口縣3日宣布出現首位確診個案，是一名來自下關市的40多歲男子，他和2名友人於2月20日至九州大分縣一間餐廳用餐，整個過程約2小時，而男子返家後於3月2日出現發燒症狀，3日確診感染新冠肺炎，且連同2名友人也出現發燒症狀，經調查發現，男子應該是被餐廳的30多歲女員工感染。5日政府再宣布，男子的妻兒經檢驗皆為陽性反應，均是無症狀感染者，相關單位正積極調查接觸史。

不過有日本網友踢爆，男子所去的餐廳其實是一間夜店，裡面可以任意指定陪酒小姐，且還有可以容納4到8人的獨立包廂，非常隱密，讓客人可以在裡面狂歡整夜，而政府也對該家餐廳的所有員工進行清查。

日網友得知後，紛紛留言同情妻兒，認為男子將面臨婚姻危機，還讓無辜的妻兒遭受感染；但也有網友認為，應酬在日本職場是相當稀鬆平常的事，說不定妻子也知曉。

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(中時電子報)