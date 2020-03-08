家住花蓮的男24歲宋姓男子，日前因返鄉掃墓回到花蓮，並於7日下午自花蓮家中沿路長途跋涉回苗栗的工作地，卻在半路沒油熄火，沿路又找不到加油站加油，連續牽車將近10幾公里，所幸龍潭警分局石門派出所3名警員於深夜巡邏，見狀協助宋男補充汽油，才得以解圍。

宋男表示，數日前因返鄉掃墓向公司請假回到花蓮，並於7日下午自花蓮家中出發回苗栗工作地，但過程中油料使用超出預期，機車在半路上熄火，只好沿路牽車尋找加油站補充油料，但因時至深夜、地處偏僻，加油站多已打烊，就這樣從大溪牽到龍潭，時間超過2小時，路程超過10公里，最後在山區道路動彈不得。

警方問及為何不以電話求助，宋男表示自己對所在地不熟悉，真的求助無門，只好硬著頭皮牽車，且牽車過程中有上下坡路段，路途杳無人煙，其實相當危險，宋男強調，如要求助也不知道該向誰求助。

所幸石門派出所張貴淵、徐松佞及陳欣妤等三名員警，在深夜0時許於宋男附近巡邏，見狀上前了解狀況後，便主動派遣1名員警於原處陪同，其餘2名員警便返回派出所拿取油桶，並至龍潭市區購買汽油，協助宋男補充油料，才讓宋男結束這超過2小時，超過10公里的徒步推車旅行。

(中時 )