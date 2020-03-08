台東卑南族普悠瑪部落8日舉行婦女除草完工祭，部落裡婦女牽著男族人準備的荖藤回巴拉冠 。 （莊哲權攝）

台東卑南族普悠瑪部落8日舉行婦女除草完工祭，部落裡婦女牽著男族人準備的荖藤回巴拉冠 。 （莊哲權攝）

台東卑南族普悠瑪部落8日舉行婦女除草完工祭，部落裡婦女牽著男族人準備的荖藤回巴拉冠 。 （莊哲權攝）

卑南族南王部落除草完工祭

女人我最大！今天適逢三八婦女節，台東卑南族普悠瑪部落舉行婦女除草完工祭，男性族人除了要上山砍荖藤獻給婦女，慰勞她們1年來的辛勞外，還要放下身段，為婆婆媽媽們準備午餐，展現對女性體貼的一面，而婦女們則頭戴花環、盛裝出席，唱歌、跳舞，歡慶屬於她們的節日。

卑南族普悠瑪部落男子集會所（巴拉冠）今天熱鬧非凡，100多位從5、6歲到7、80歲的婦女頭戴花環，穿上傳統服飾，依年齡階層排成長龍，一路扭腰擺臀搖響臀鈴，口唸「嘎撒呀！姆嘎姆嘎呼」，小跑步到卑南文化公園附近，取回部落男子為她們準備的「荖藤」。

這條約30公尺長的「荖藤」是婦女除草完工祭中最重要的物品，由族中男人上山砍藤編織而成，婦女們牽著荖藤回到巴拉冠，象徵著大家一條心；除此之外，在這個屬於女人的日子裡，男性族人還必須為女人家煮飯、斟酒、敬菸，展現男性體貼的一面。

退休校長鄭玉妹表示，婦女除草完工祭連續3天舉行，7日上午除草活動，下午為去年往生的族人辦祭亡靈儀式，8日歡慶活動，9日將荖藤切段，分享給每戶人家。

她說，早期農業社會，農事皆由婦女負責，小米播種後必須完成除草等工作，為了彌補人力不足，便組成婦女除草團，大家集體勞動，工作告一段落後，為了維繫彼上感情，婦女們每年這個時候聚會歡慶，象徵互助與分享的美德。

(中時 )