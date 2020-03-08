聯準會上周宣布無預警降息，儘管多家銀行提前下架美元優存專案，但也有銀行快速整軍旗鼓推出新版美元優存方案，其中，已入列外匯存款前十大的合作金庫，在下架舊版方案的同時，也火速上架新版的優惠，讓「優存不斷炊」，對此台銀等其他公股行庫已在觀望，將研議朝縮短天期、降低優利幅度的方式跟進合庫的作法。

合庫的新版美元優存專案，對臨櫃單筆滿5,000元以上的存款，最高以一年期定存利率1.15％計息，而新台幣存款解約轉存美元存款超過1萬美元以上者，以1.2％計息，以多出行庫牌告利率15至20個基點的策略讓美元優存專案重新出發。

央行官員出身的合庫董事長雷仲達，上任之後即高度重視合庫的外匯業務發展，由於外匯業務的必備「子彈」就是外幣存款，因此雷仲達也集結國外部、財務部兩大部門的戰力，全力擴張合庫的外幣存款業務，去年底合庫的外匯存款累計已有等值4,325.52億台幣，排名全體國銀第十大，而在聯準會上周無預警大幅降率2碼之後，合庫一方面快速調降牌告利率，另一方面也同步推出新版優存方案來「固樁」，也擬趁機在控制存款成本的前提之下，以貼近牌告利率的方式來搶市，現在最優利率為年率1.2％，比合庫1年期的牌告利率多出20個基點，同時限期在3月15日截止。

根據合庫內部評估，聯準會要再度降息，應也會等中下旬召開完今年首季會議之後，而且最優利現在僅比牌告利率加碼20個基點，加碼幅度亦比先前40個基點打了一半折扣，專案也僅持續約一周多，這種「短打」的新版優存專案作法，相對更能控管資金成本風險。

而兩大國營銀行台銀、土銀，則是分別在上周五、上周三下架其原本推出的美元優存方案；台銀目前為外匯存款第四大銀行，去年底的外幣存款合計等值6642.96億台幣，由於公股行庫對於美元為首的外幣存款亦競爭激烈，對於合庫優存不斷炊，選擇以「短打版」優利方案來接力，台銀方面指出會參考合庫的作法，並視市場反應來拿捏進一步的對策。

行庫主管指出，儘管聯準會降息已使新台幣1年期定存利率甚至高於美元同天期存款，但有足夠的外幣存款在手，仍能避免來自於拆款的不確定性，且在投資面向，由於台債利率實在太低，例如同樣10年期的政府公債，美債仍比台債多出約40、50點的利差，所以美元存款仍不能棄守，只是在聯準會未來恐連續降息之下，未來優利方案的機動性要更高。

(工商 )