受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)確診病例蔓延全球、中國境外COVID-19新增病例激增等因素影響，帶動國際原油價格下跌；中油、台塑化宣布，國內汽、柴油價格每公升再度降價0.6及0.7元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升24.1元、95無鉛汽油每公升25.6元、98無鉛汽油每公升27.6元、超級柴油每公升21.7元。

另，台塑化9日凌晨1時起，參考零售價格為92無鉛汽油每公升24.1元、95無鉛汽油每公升25.5元、98無鉛汽油每公升27.6元、超級柴油每公升21.5元。

中油表示，本週調價指標7D3B週均價為每桶50.50美元，較前週52.73美元下跌2.23美元，新臺幣兌美元匯率升值0.347元，國內油價依公式計算跌幅為4.26％，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，汽、柴油應各調降0.6及0.7元，足額調整。

因疫情重挫石油需求，紐約商業交易所（NYMEX）4月原油期貨3月5日收盤下跌1.9％，每桶45.9美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下挫2.2％，成為每桶49.99美元，創2017年7月來收盤新低。

摩根士丹利（Morgan Stanley）報告指出，中國大陸今年石油需求因疫情衝擊，可能從原推估年增35萬桶/日，轉向為接近零增長。目前疫情已向全球許多多加蔓延，推估今年全球石油需求增長從80萬桶/日下調至50萬桶/日。

石油輸出國組織（OPEC）5日提議將OPEC+減產協議延長至年底，第二季將擴大減產150萬桶/日，其中OPEC承擔100萬桶/日的減產量，俄羅斯等OPEC以外國家承擔50萬桶/日減產量，惟 俄羅斯拒絕，衝擊油價再度重挫下探。

(工商 )