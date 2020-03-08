蕭敬騰（老蕭）、謝霆鋒與大陸藝人王俊凱攜手加盟江蘇衛視新節目《我們的樂隊》，14日白色情人節即將首播，7日搶先預告影片中，三人不僅同台飆彈吉他，老蕭還與20歲的王俊凱四手聯彈，此外，王俊凱還壁咚謝霆峰、與謝面對面猛放電，年紀小小的王俊凱毫不畏懼，自豪「表演系最不怕表演」！有趣的是，問起導演、樂手等幕後工作人員，合作前對謝霆鋒的印象，不少人笑回「他就是個廚子」、「他就是上一輩的歌手」 ；至於老蕭？「就是老下雨嘛」、「不停地下雨」，回答內容相當有趣。

謝霆鋒日前推出相隔一年的粵語新歌〈善良〉，他親自作曲與大家分享正能量，並為身邊的人打氣：「世事無常，每一天都遇到無法想像的新挑戰，但仍然值得慶幸身邊有無條件支持你的那一位，情人或是家人，或是朋友知己。」他認為現代人生活步調急促，工作壓力大，要如何釋放負面情緒，是每個人必需學習的課題，「這個世界不可能每一天都是晴天或出現彩虹，然而越是這樣就越能看到人心的善良」！

他觀察很多人都有個壞習慣，遇到不如意事時，常不自覺地將負能量放大，然後鑽牛角尖，把自己困在死角，並且獨自沉醉在悲傷之中，「其實只要你打開門，就會發現總有個願意和你分擔的人一直在Stand by，在你傷心時為你抹掉眼淚，當你不想說話時，靜靜地在身旁陪伴你，當你失去信心時鼓勵你」。

謝霆鋒。（中天提供）

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