又是一起假宗教之名行真斂財之實的案例！新竹一名陳姓男子2015年至2016年期間於交友軟體認識一名女子花花（化名），因為知道花花身體虛弱會仰賴宗教，便異想天開欺騙她「關聖帝君會降乩在身上，若借錢給他病痛就會消失」，更假裝關聖帝君口吻稱花花「孩兒」，騙取花花的信任而得手15萬元，事後花花才驚覺事態有異，逼問陳男才曝光整起騙局。

根據判決指出，花花因為體弱多病，相當依賴內心的信仰，便認了「關聖帝君」為乾爸爸、「觀世音」為乾媽媽，陳男得知後便提及「關聖帝君會上他的身」，只要花花給他錢，讓他去孤兒院做善事，就能幫忙消災解厄。甚至騙花花說妹妹沒錢校外教學，希望花花能借錢給他，聊天過程中還稱花花「孩兒」，試圖博取花花的信任。

事後花花表示，當時陳男以關聖帝君口氣叫她「孩兒」，並且要求她喝水念咒語時，覺得身體突然好多了，才不疑有他，但花花回想起借錢過程，才發現從未確認陳男是否真的有妹妹。後來陳男故技重施想再借錢，騙花花他的母親躺進加護病房，花花此時才發現陳男騙人，及時收手並報警才揭穿整起騙局。

陳男到案後坦承，國中時曾在姨婆經營的廟宇跳官將首，「問事」過程中大部分都是關聖帝君上姨婆的身，自己只有做過2、3次，也只是「擲筊」向神明確認而已。法官審酌後認為，陳男根本毫無「問事」經驗，還利用花花身體虛弱、篤信神鬼之說趁機詐財，新竹地院最終依詐欺取財罪，判陳男有期徒刑6個月，得易科罰金18萬。

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(中時電子報)