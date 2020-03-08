檢調偵辦潤寅詐貸386億元案，繼今年1月21日緝返潤寅負責人楊文虎回台後，8日清晨再將楊妻王音之自美國洛杉磯緝返回台，她表示「感謝上帝安排，讓我回到台灣」，隨即被押解台北地檢署歸案，檢方訊後，以王女涉嫌銀行法重罪，有逃亡、串滅證之虞，8日傍晚向台北地院聲請羈押禁見。

由於王音之是從洛杉磯押返，雖然北檢掌握情資她沒有其他旅遊史，因加州也有新冠肺炎確診，甚至死亡病例，北檢不敢掉以輕心，將啟用設有隔離防護設備的偵查庭，並訊問王文音在美的接觸史。

王音之在美方執法人員押解下，搭乘華航CI07班機，於8日清晨5時20分抵達桃園國際機場。調查局人員在所有旅客下機後，登機告知王音之當事人權益事項後，將其上銬帶出，王音之穿著黑色外套，戴著口罩，被記者問到此刻心情時表示，「感謝上帝安排，讓我回到台灣」。另外，被問到會不會想念家中小孩時，則低調反問「你說呢」，隨即被押解到台北地檢署歸案。

調查局指出，楊文虎、王音之夫婦於2011年1月至2019年5月間，長期偽造不實應收帳款，據以向星展銀行等9家金融機構詐貸386億餘元，去年6月1日潛逃出境，去年8月遭北檢通緝，北檢今年1月起訴2人，並求刑30年，全案經美國國土安全調查署駐港辦公室與調查局國際事務處共同合作，去年在洛杉磯逮捕2人。

調查局表示，王音之因持B2觀光簽證，須經出席移民聽證會，遭移民法庭裁定才能遣返，調查局在裁定確定後，馬上與美國移民及海關執法局再度聯手，以最快速度從美國洛杉磯再將王音之緝捕返台。

(中時 )