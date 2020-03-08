屏東一名42歲男子假藉載16歲繼女去書店看書，竟把人載至汽車旅館性侵得逞，還向警方謊稱是要協助女兒與老師調解師生戀。少女母親向勵馨基金會協助、通報屏東縣府社會處後，才揭發此事。一審判狼父4年，二審法官駁回上訴，可上訴。

2017年6月，少女繼父佯稱要載少女前往屏東誠品書局看書，沒想到卻把少女載往汽車旅館強制口交、性交得逞。當年10月，該男在家中企圖再性侵少女未果，兩人爭執時被少女母親撞見，逼問之下少女才揭發此事。

少女事後經醫院鑑定處女膜破裂，同時也出現「創傷後壓力症候群」反應，個性轉為內向、自我貶抑，有明顯的被迫害感，也出現中度憂鬱與焦慮。

但法庭上，少女母親卻表明不願提告，認為先生坐牢對她們沒有實質幫助，不如讓先生在外面賺錢贖罪，讓少女念到大學畢業。

狼父則辯稱，少女母親管教高壓，他對男女交往態度比較開明，少女才會向他諮詢，尋求協助。事發當天本來要載少女去看書，但在車上聽聞少女表示之前常和男老師到汽車旅館約會，校方為此開性評會後，老師開始刻意疏遠她，讓她非常難過。因此想約該名老師到汽車旅館談判。

二審法官認為狼父供詞前後不一且荒唐，少女偵訊時也強調爸爸載她一出門就往汽車旅館方向前進。法官也當庭怒斥狼父破壞少女從小、10多年來對其信任與依賴，認為原審判4年並無不妥，駁回上訴，全案可再上訴。

(中時 )