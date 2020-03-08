原PO用1萬5買到的iPhone。（圖／摘自批踢踢）

原PO一開機後，眼前的畫面讓他只想大罵三字經。(圖/摘自批踢踢)

智慧行手機你喜歡用安卓（Android）還是蘋果iOS的系統？近日有網友在批踢踢PO出他剛買的手機，他表示自己在網路上看到有賣家用1萬5千元的價格出售全新iPhone，就趕緊下單。未料收到商品一開機後，眼前的畫面讓他只想大罵三字經，其他網友看了照片紛紛笑翻。

原PO在批踢踢表示，在網路上看到有賣家要出售全新iPhone，「只要1萬5，真是太便宜了」，於是他也趕緊下單搶便宜。等物流到貨，原PO趕緊領貨，回到家一打開卻讓他傻眼了。

只見原PO把手機拿出來，把手機背面朝上的放在蘋果的白色紙盒上，秀出許多粉絲喜歡的iPhone鏡面設計，還有不可缺少的蘋果咬一口標誌。然後，原PO迫不及待開機，卻沒想到下一秒跳出來的畫面，竟然是一個舉著手Android的小綠人，下方也有「ANDROID」的字樣，讓原PO看傻眼，忍不住大罵三字經。

照片曝光後讓許多人看了笑翻，紛紛留言狂虧原PO，「至少還能開機？」、「小綠人笑得好燦爛」、「而且這安卓超舊的」、「愛貪小便宜嘛」、「50收」。不過，也有不少人笑說，「賺，有蘋果有安卓」、「還好啦 就像macbook裝windows」、「羨慕 有漂亮的外表 又有實用的內在」。

(中時電子報)