新冠肺炎疫情一再擴散，新屋九斗豫章堂召開臨時代表會，決議遵照中央疫情指揮中心宣布「千人以上活動停辦」，原訂於4月4日清明節的新屋九斗豫章堂羅允玉裔孫祖塔掃墓決定停辦，並改由各房代表代為祭祀，以杜絕群聚感染。

繼桃園新屋葉家因應疫情決議停辦人數將近8000人的祭祖活動，桃園新屋九斗豫章堂亦召開臨時代表會，並於會中決議遵照中央疫情指揮中心「千人以上活動停辦」的宣布，原訂4月4日清明節舉辦的羅允玉裔孫祖塔掃墓宣布停辦，並改由各房代表祭祀。

祭祀公業法人桃園市羅允玉總幹事羅文雄表示，羅允玉公共傳下十一大房，可謂瓜瓞綿綿、子孫繁盛，往年清明掃墓皆有來自國內外的族親高達4000餘人，人數眾多，但為避免群聚感染，才決議今年停辦，羅文雄強調，這是祖制傳下至今64年首度停辦，並指出，塔外的祖墳掃墓是否縮小規模，交由輪值房自行決定。

(中時 )