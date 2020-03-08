台東森林公園各種不同品系的朱槿正陸續綻放，賞花正是時候。（莊哲權攝）

台東森林公園各種不同品系的朱槿正陸續綻放，賞花正是時候。（莊哲權攝）

台東森林公園各種不同品系的朱槿正陸續綻放，賞花正是時候。（莊哲權攝）

台東森林公園各種不同品系的朱槿正陸續綻放，賞花正是時候。（莊哲權攝）

台東森林公園內有1處佔地1.8公頃的朱槿花園，蒐集40種品系，2000多株、逾1300種不同品種的朱槿，不僅花朵碩大，而且花色繁複多樣，有粉紫、嫩黃、艷紅、金黃等等，千變萬化，最近天氣轉暖，正陸續綻放，繁花盛開，令人目不暇給，賞花正是時候。

台東縣政府農業處表示，森林公園入口處左側、原本的蝴蝶復育區，占地將近1.8公頃，原本曾短期種過紅藜作為示範園區，去年開始種植有熱帶女王花的稱號的朱槿，現在正怒放。

農業處指出，全區種植朱槿品系從原生種區域開始，有馬達加斯加種、東非種、馬斯克林種、庫佩瑞種、中國種、夏威夷島種及斐濟島種，還分為1820、1900、1950、1970、1980、1990、千禧年及2008等8個年代的朱槿專區。

在1990及千禧年園區還有台灣專屬的朱槿花品種，如福爾摩沙系列、台灣系列、中興大學系列，相當繽紛、多采多姿。有些花系光看名稱就感覺美好，如蘋果花系、茱莉亞系、莎莉系、辛蒂系、櫻花系、妮卡系、粉紅甜心、粉紅辣妹、大貴妃等。

農業處指出，朱槿又稱扶桑花，台語叫紅燈花，花大色艷，品種繁多，整年開花，夏秋最為茂盛，歡迎大家入園欣賞。

(中時 )