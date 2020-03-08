新型冠狀病毒肺炎疫情爆發至今已經2個多月，香港確診病例已來到114例，55人治癒、2人不幸死亡。香港大學醫學院微生物學系講座教授袁國勇認為，新型冠狀病毒疫情不會完結，可能夏天時會紓緩，但到冬天或會從南半球輸入個案，在香港繼續傳播，直至幾年後研發出疫苗才會完全受控。

根據《香港電台》報導，袁國勇在一個電視節目表示，現階段看不到新型冠狀病毒因為基因變異而增加傳染性或毒性，相信全球廣泛傳播的情況和基因改變無關。

袁國勇說，現時很有可能無法確認病毒的動物源頭，現時深究源頭已沒有意思，但可以肯定疫症最先在武漢爆發，重申最大問題是為何經歷SARS後，大陸仍然販賣、食用野味。

至於要不要繼續戴口罩？袁國勇建議，即使疫情在夏天紓緩，仍要小心決定是否要放下防護措施，要不斷提醒市民繼續保護自己，以免疫情擴散，否則一旦出現醫院內爆發和醫護感染，會造成恐慌，更難控制情況。

袁國勇又認為，暫時未能判斷大陸內地疫情是否可以在下月受控，需要觀察內地全面復工後的情況，亦可能由外地逆向輸入個案。

(旺報 )