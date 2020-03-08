國民黨新任黨主席江啟臣8日到大甲鎮瀾宮參香祈福，原有25位青壯派立委陪同，臨時有多位資深立委及卸任立委到場，多達30人擠進大殿參香，聲勢浩大。江啟臣說，國民黨內部選舉已經結束，這就是我們展現團結的開始！

鎮瀾宮董事長顏清標8日下午迎接國民黨新任黨主席江啟臣參拜，雲林縣長張麗善、台中市副市長黃國榮以及國民黨青壯派、資深立委、卸任民代都到場陪同，30多人聲勢浩大。

江啟臣表示，這代表大家對媽祖的信仰，對媽祖的尊敬，他也推崇鎮瀾宮董長顏清標為人熱心，對媽祖虔誠，弘揚媽祖文化不遺餘力。將啟臣說，今年因新冠肺炎疫情大甲媽遶境延期，在顏董事長邀請之下，大家相約來祈求媽祖保佑國人平安健康，全世界度過疫情。

江啟臣表示，國民黨內部選舉已經結束，選舉競爭告一段落，從今天開始就是團結的開始，就是改革的第一天，希望在最短時間內拿出成績給民眾看，讓我們支持者再度有信心。

(中時 )