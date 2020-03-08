韓國饒舌天王Jay Park（朴載範）傳出，遭到美國終極格鬥冠軍賽（UFC）輕量級綜合格鬥家Brian Ortega打巴掌，引起國際關注，消息更是從體育記者的推特曝光，甚至訪問了朴載範當時的狀況。

朴載範（左）遭到美國格鬥選手Brian Ortega（右）打巴掌。（圖／翻攝自IG）

美籍韓裔的朴載範從小在美國出生長大，熱愛運動與看格鬥賽的他，成立經紀公司後不只簽下許多優秀的歌手，也贊助簽下了運動選手，當中包含格鬥選手，他還會在大賽和出演節目時到外國擔任翻譯的角色。

他今（8）日下午向一名ESPN體育記者表示，就在陪同他旗下的格鬥選手鄭贊成擔任翻譯時，竟遭到另一名輕量級格鬥選手Brian Ortega毆打甩巴掌，甚至還詢問他，「你就是Jay Park嗎？」。隨後更和上廁所回來的鄭贊成選手雙方發生打起來，直到被眾人拉開。

據Brian Ortega表示，他的憤怒來自雙方原本應該是在去年12月於釜山有場對戰，但因為Brian Ortega受傷關係停賽，不過上個月鄭贊成受訪時，卻脫口表示「你就是是在逃避我」，而當時將這句韓文翻譯成英文的就是朴載範，也釀下衝突的後果。

(中時電子報)