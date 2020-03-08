北美啟夏令時間 美股交易時間調整 19:192020/03/08 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 從本月8日下午2點開始，北美地區開始實行夏令時間，至2020年11月1日終止，也因此在金融市場上，美國和加拿大的金融市場交易時間，將較冬令時間提前1小時。 具體來說，美股交易時間更改為台灣晚間9點半至次日凌晨4點；盤前交易時間為下午4點到晚間9點半，盤後交易時間則為凌晨4點到上午8點。 (旺報 ) #時間 #交易 #金融市場 #融市場 #凌晨 也許您會感興趣 推薦閱讀 Fed突降息！美股不漲反跌 台股開盤小漲 09:022020/03/04 財經 新冠肺炎延燒 公平會：聯合哄抬予抬懲處 09:382020/03/04 生活 林園民宅遭丟汽油彈縱火1死 死者堂哥疑涉案 11:222020/03/05 社會 張上淳：染疫者逗留時間長 環境明顯污染 14:352020/03/06 生活 陳時中：3個月是社區感染關鍵時間點 17:112020/03/06 政治 警凌晨巡邏不馬虎 眼尖尋獲流浪三天失智翁 18:162020/03/06 社會 降息2碼美股仍暴跌！疫情影響會比金融海嘯嚴重？ 00:022020/03/07 財經 幫兒慶生自責非「認真母親」陳子玄：陪你時間有限 11:432020/03/07 娛樂 江啟臣當選國民黨黨魁 最短時間將黨務人事就定位 20:042020/03/07 政治 快速道路恍神撞工人 求處5年徒刑 13:332020/03/08 社會 財經熱門新聞 核彈轟炸美股！專家警告：小心爆發2件事 - 財經 詭異！30分鐘…美股狂彈600點 黑五驚悚巧合 - 財經 嚇慘！油價大屠殺10％ 驚爆俄國驚天陰謀 - 財經 美股千點崩千點噴 散戶想賺錢跟著「他」 - 財經 降息是救命藥？專家：小心爆更大災難 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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