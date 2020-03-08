從本月8日下午2點開始，北美地區開始實行夏令時間，至2020年11月1日終止，也因此在金融市場上，美國和加拿大的金融市場交易時間，將較冬令時間提前1小時。

具體來說，美股交易時間更改為台灣晚間9點半至次日凌晨4點；盤前交易時間為下午4點到晚間9點半，盤後交易時間則為凌晨4點到上午8點。

(旺報 )