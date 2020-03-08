2020全球大學學科排名出爐，國立中山大學連續兩年與台大、成大、清大及交大名列全國前五強。中山大學今年新增化學工程領域，共計16個學科入榜，是全國十強中、推升幅度最大的大學。

英國高等教育調查機構（Quacquarelli Symonds，簡稱QS）評比，中山大學在人文藝術、工學與技術、生科與醫學、自然科學及社科與管理五大指標領域皆入榜。

校長鄭英耀強調，中山大學化學工程領域學科首度入榜，「晶體研究中心」研發能量更涵蓋本次QS排名進步的化學工程、材料科學及物理領域。「智慧電子商務研究中心」也名列國際電子商務的論文發表排名前十名，相關領域如經濟、商業與管理及會計與財務領域本次均有入榜。

中山大學累積多年厚實卓越的研究基礎與實力，研究合作對象遍佈全球，例如5G手機多天線系統、高靈敏度雷達系統、晶體生長研究、黑潮發電計畫、東沙國際海洋研究站等，亦擁有全亞洲唯一的氣膠科學研究中心。「環境與生態」學門亦於今年首度進入全球頂尖學術指標查詢ESI資料庫，被引用次數進入全球前1％，表現亮眼。

未來，中山大學「臺斯環境變遷海外科研中心」將於拉脫維亞大學固態物理研究所設立「波羅的海國家物理研究中心」，聚焦發展水下載人載具的研究開發，智慧科技水產養殖、資訊安全、生物擬態科技、海事工程、海洋生態保育等重點領域研究。

(中時 )