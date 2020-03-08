勵馨基金會推出「2020 年『玩』美女孩計畫」，培訓8名女孩成為「新娘秘書」，8日舉行成果展，女孩們找來自己的同學、朋友當模特兒，漂亮走秀展現成果。（潘建志攝）

協助女孩圓夢！勵馨基金會與屏東市公所、禮服業者合作推出「2020 年『玩』美女孩計畫」，培訓8名女孩成為「新娘秘書」，8日舉行成果展，女孩們找來自己的同學、朋友當模特兒，漂亮走秀展現成果，參與的親友都報以熱烈掌聲。

「玩」美女孩計畫有17名高中女學生報名參加，透過2個月的課程，學習成為一名新娘祕書。課程包括美妝、美髮、造型等，並不輕鬆，只有8名學員堅持到最後。8日舉行成果展，學員們幫模特兒精心打扮，如同要參加婚禮一樣。

學員和模特兒們粉墨登場，獲得現場喝采聲不斷。學員小卉說，她就讀餐飲科，當初抱著學習第二專長心態報名，沒想到愈學愈有興趣，也讓她的個性變得更外向活潑且有耐性，未來希望能考取新娘秘書證照，往這個行業發展。

業者丁資倩在課程中不藏私，將看家本領全都傳授給學員們，她希望透過自己的專業回饋社會，協助有需求的少女學習一技之長，未來能自食其力。培訓課程後也媒合學員進入職場見習，提升就業態度及專業知能，期待未來成為專業的新娘祕書。

勵馨2012在屏東設立少女家園，提供特殊境遇少女安置服務，她們因家庭因素或社會性別處境，被忽略原有的潛力。因此希望藉由此次活動，提供女孩們更多學習機會，讓社會更重視「投資女孩」。

(中時 )