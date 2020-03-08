屏東縣長潘孟安於3月8日婦女節，在臉書上PO出敷面膜照片，要「各位女神，要對自己好一點」，順便推銷屏東農漁產品製成的面膜。（翻攝自潘孟安臉書／潘建志屏東傳真）

三八婦女節，屏東縣長潘孟安在臉書上PO出敷面膜照片，寫道「各位女神，屏東面膜敷上臉，要對自己好一點」，除了祝福婦女同胞快樂，同時推銷屏東農漁產品研發的面膜，並介紹屏東縣政府近年在女性平權上的努力與成果。

潘孟安的敷面膜照片還特地改編最近「我OK，你先領」的「口罩哏」，改為「我OK，你先敷」，並介紹屏東農漁產品研發的面膜，包括小黃瓜、絲瓜、野薑花、蘭花、龍膽石斑、紅藜、可可、米糠等，也鼓勵「屏東是面膜王國，農漁民辛苦耕耘的好物都能萃取變成面膜，各位女神一定要試試。」

接著他再介紹縣府在女性平權的努力，縣府科長以上首長的女性比例已將近40％，解決性別差別待遇現象，展現屏東女力，讓女性有無限發展的可能，也讓屏東成為性別友善的城市

縣府除了落實托老、托幼外，同時強調職場中的性別平等，大型職場高達92％已設置哺集乳室；另外全縣男女公廁1：3比例，已提升至52％，讓女性更方便，屏東更是全國首創推動跨局處整合身心障礙者女性服務的縣市。

潘孟安也祝大家婦女節快樂，並感謝在防疫第一線的無敵女力，辛苦地守護台灣人民健康，「推動女權，顧好肌膚，屏東為各位女神努力拚！」

(中時 )