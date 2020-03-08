陳文顧鎮長（右二）也客串「一日志工」與大家一起整理環境。（金湖鎮公所提供）

陳文顧鎮長走入社區，與志工一起動手打掃環境。（金湖鎮公所提供）

金湖鎮23個社區志工總動員，協力維護美麗家園。（金湖鎮公所提供）

金門「金湖鎮社區環境清潔日」今天登場，全鎮23個社區志工總動員，鎮長陳文顧也客串「一日志工」與大家一起整理環境，希望鄉親珍惜環境資源，協力維護美麗家園。

在「三八婦女節」的今天，陳文顧有感於女性同仁身兼母職，在家庭與工作中辛勞付出，也利用打掃社區環境的機會，祝福全縣及社區志工婦女朋友佳節快樂。

金門「唯一」的金門醫院就在金湖鎮轄內，陳文顧也提醒鄉親在新冠肺炎疫情發燒期間，要做到勤洗手、量體溫與多消毒，進出醫院及搭乘大眾運輸交通工具更要戴口罩。

(中時 )