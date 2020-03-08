金門社區清潔日 陳文顧鎮長當一日志工 18:472020/03/08 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金門「金湖鎮社區環境清潔日」今天登場，全鎮23個社區志工總動員。（金湖鎮公所提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陳文顧鎮長（右二）也客串「一日志工」與大家一起整理環境。（金湖鎮公所提供） 陳文顧鎮長走入社區，與志工一起動手打掃環境。（金湖鎮公所提供） 金湖鎮23個社區志工總動員，協力維護美麗家園。（金湖鎮公所提供） 金門「金湖鎮社區環境清潔日」今天登場，全鎮23個社區志工總動員，鎮長陳文顧也客串「一日志工」與大家一起整理環境，希望鄉親珍惜環境資源，協力維護美麗家園。 在「三八婦女節」的今天，陳文顧有感於女性同仁身兼母職，在家庭與工作中辛勞付出，也利用打掃社區環境的機會，祝福全縣及社區志工婦女朋友佳節快樂。 金門「唯一」的金門醫院就在金湖鎮轄內，陳文顧也提醒鄉親在新冠肺炎疫情發燒期間，要做到勤洗手、量體溫與多消毒，進出醫院及搭乘大眾運輸交通工具更要戴口罩。 (中時 ) #金門 #金湖鎮 #社區環境清潔日 #陳文顧 #一日志工 也許您會感興趣 推薦閱讀 大學個人申請首辦離島生視訊面試 24校參加 14:352020/03/04 生活 突破難關 金門成立觀光產業紓困諮詢辦公室 17:052020/03/04 生活 大學二階甄試 離島生可視訊面試 01:002020/03/05 政治要聞 遊客銳減 金門設觀光產業紓困諮詢辦公室 04:102020/03/05 地方新聞 金門「阿嬤級」布口罩套 抗疫增添溫度和創意 17:112020/03/05 生活 打造中和觀光廊帶 議員要求金門縣政府提出短中長期維管計畫 22:582020/03/05 生活 移除木麻黃拓路 金門人看法兩極 04:102020/03/06 地方新聞 抗疫送愛 金門李志鴻捐500斤麵線 15:552020/03/06 生活 送愛到金門家扶 彰化育達獅子會捐150萬元 15:252020/03/07 生活 金門模範婦女、婆媳出列 縣府公開表揚 15:292020/03/07 生活 生活熱門新聞 明晚變天大雨 氣象局：下波更強冷空氣低溫14度 - 生活 唐鳳日本爆紅...日IT大臣被砲轟竟回5字 連安倍都傻眼 - 生活 全聯最猛商品「疊了又疊」 網一看照片暴動：根本買1送7 - 生活 去好市多買「京醬披薩」 一看成品他崩潰：根本黑暗料理 - 生活 獨家》劉真心臟移植順位已大幅往後 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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