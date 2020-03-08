新冠肺炎疫情蔓延至全球，紐西蘭近日也出現了第5例確診個案，紐西蘭衛生部也表示將密切追蹤與確診病患有接觸的民眾，並要求他們進行自我隔離14天；紐西蘭衛生部執行長布魯斐德也表示，自我隔離14天能有效防止社區感染，並以台灣為例，稱讚台灣在這方面做得非常好。

（圖／翻攝Taiwan in Auckland臉書）

紐西蘭衛生部7日召開疫情記者會，有記者問到爆發社區感染的可能性，布魯斐德回答，目前爆發社區感染的可能性仍低，衛生部也會盡力防止社區感染發生，並密切追蹤與確診者接觸過的民眾，要求他們進行自我隔離14天，只要能有效做到隔離的國家，都能避免社區群聚感染，並表示「有些國家，像是台灣，做得非常的好，世界都在觀察台灣的作法。」

布魯斐德也表示，追蹤確診個案接觸的對象後加以隔離14天，是防止社區群聚感染的重要因素，目前紐西蘭的外交與貿易部提供了非常好的報告，他們會好好研究。

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(中時電子報)