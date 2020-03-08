國民黨新任黨主席江啟臣8日率30位青壯派、資深立委、卸任民代等到大甲鎮瀾宮參拜，媒體詢問「未來是否會跟民進黨推動修憲」？江啟臣有意共推「選舉權下修到18歲，被選舉權下修至20歲」，至於政治體制改革，則「可以討論，但是務必要有社會共識基礎再推動」。

媒體詢問，未來是否會和執政黨推動下修公民參政權？江啟臣表示，自己還沒當黨主席前，已提案下修公民參政年齡，將選舉權下修到18歲，被選舉權下修到20歲。全世界超過168個國家都已降到18歲可以投票，美國、加拿大等國的被選舉權甚至下降到18歲，這是國際潮流。

江啟臣指出，我國民法上的成年是20歲，自已主張「被選舉權」也同步下降到20歲，尤其網路世代，很多年輕人有議題、意見想表達，不希望他們只能在體制外表達，如果能夠讓他們也能夠選出代表，到體制內來反映，這對台灣民主一方面是優化，二方面是深化，三方面是讓新世代聲音可進到國會

江啟臣表示，希望蔡總統未來在此議題共同推動，身為在野黨，只要是人民想要的議題，我們也會全力來推動；至於其他修憲議題，像是政治體制改革，需要社會更多共識，可以討論，但是務必要有社會共識基礎再來推動。

(中時 )